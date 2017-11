Salzgitter. Wie die Polizei mitteilte, stand am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr ein Kleintransporter mit acht Insassen auf dem Standstreifen der Autobahn. Ein 51 Jahre alter Autofahrer raste demnach nahezu ungebremst mit seinem Wagen in den Transporter. Er starb noch an der Unfallstelle. Mehrere Menschen wurden verletzt. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

