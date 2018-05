Winsen

Bei einem Streit von zwei jungen Männern in Winsen im Landkreis Harburg hat einer dem anderen mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Beide kamen nach dem Streit am Mittwoch ins Krankenhaus – leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 20-Jährige erlitt durch den Hammerschlag eine Platzwunde. Er revanchierte sich mit einer Kopfnuss und brach dem 21-jährigen Kontrahenten die Nase.

Warum es zu dem Streit kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Beamten leiteten gegen beide ein Strafverfahren ein.

Von dpa