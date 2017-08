Zudem deute alles darauf hin, dass im Zuge des Streits am Mittwoch tatsächlich Schüsse gefallen seien. Am Tatort wurden Patronenhülsen und Patronen sichergestellt. Schussverletzungen wurden jedoch nicht festgestellt. An der Schlägerei am Mittwoch waren rund 20 Menschen beteiligt, mehrere Menschen wurden verletzt. Einige Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab eine vorläufige Festnahme.

dpa