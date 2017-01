Osnabrück. Bei der Aktion vor einem Jahr kamen rund 1,16 Millionen Euro zusammen. Am Montag vertreten zudem vier Kinder aus der Gemeinde St. Ansgar das Bistum beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode war selbst als Kind Sternsinger in seinem Heimatdorf Etteln bei Paderborn.

Im Bistum Hildesheim sind nach Auskunft einer Sprecherin in diesen Tagen etwa 3000 Sternsinger in 124 Gemeinden unterwegs. Im vergangenen Jahr sammelten sie insgesamt 821 000 Euro. Auch in den niedersächsischen Teilen des Bistums Münster werden Gruppen mit den Königen Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus ziehen. Ihre genaue Zahl war am Dienstag zunächst nicht zu erfahren.

Am Donnerstag besuchen Sternsinger zunächst Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der Staatskanzlei. Danach werden 80 Mädchen und Jungen als Heilige Drei Könige im Landtag in Hannover erwartet.

dpa