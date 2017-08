Mehrere Verletzte nach Massenschlägerei

Bremerhaven. Bei einer Massenschlägerei in Bremerhaven sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei wurden bei der gewalttätigen Auseinandersetzung mit rund 20 Beteiligten auch Eisenstangen eingesetzt. Es sollen auch Schüsse gefallen sein. Am Tatort wurden Patronenhülsen und Patronen sichergestellt.

Einige Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Schussverletzungen wurde nicht festgestellt. Es gab eine vorläufige Festnahme. Hintergrund der Schlägerei waren offenbar Streitigkeiten vor einer Diskothek am vergangenen Wochenende.

dpa