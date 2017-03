Am 11. März findet in der Michaeliskirche in Hildesheim ein einzigartiger Reformationsgottesdienst statt. Über 400 geladene Gäste, darunter auch Angela Merkel und Joachim Gauck werden diesen mit der evangelischen und der katholischen Kirche feiern. In der benachbarten Andreaskirche wird der Gottesdienst für Gäste auf einer großen Leinwand übertragen.