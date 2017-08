Für 837500 Schüler startet Unterricht wieder

Mit neuen Lehrplänen an Grundschulen in Deutsch und Mathematik, mehr Berufsorientierung an den Gymnasien und rund 250 noch nicht besetzten Lehrerstellen startet am Donnerstag in Niedersachsen das neue Schuljahr. Für 837.500 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen geht der Unterricht wieder los.