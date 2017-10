Ein Mob von 30 bis 40 Personen hat Polizisten in einer Bremer Wohnblocksiedlung bedrängt und beleidigt. Erst als die Beamten am Mittwochabend mit Hunden und Reizgas drohten und Platzverweise aussprachen, beruhigte sich die Lage, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.