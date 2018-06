Hamburg

Der Hamburger Michel wird am Sonntag nicht nur mit Glockengeläut auf sich aufmerksam machen. Zum Hamburger Motorradgottesdienst „Mogo“ werden bis zu 30 000 Motorradfahrer an der Kirche erwartet. Andere Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zahlreiche Straßensperrungen einstellen.

Das diesjährige Motto des Motorradgottesdienstes lautet „35 Jahre Gänsehaut“. Damit werde die besondere Stimmung der Veranstaltung aufgenommen, erklärte Pastor Lars Lemke. Es werde der Verunglückten gedacht, gleichzeitig gebe es ein fröhliches Miteinander. Ein besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr die Verleihung des Gottesdienstpreises. Die Stiftung zur Förderung des Gottesdienstes würdigte den Hamburger „Mogo“ als „Mutter aller Motorradgottesdienste“. Der erste Gottesdienst dieser Art war 1984 im Michel gefeiert worden.

Im Konvoi nach Buchholz

Nach der Veranstaltung in der Kirche wollen die Teilnehmer wie im vergangenen Jahr in einem kilometerlangen Konvoi nach Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg fahren. Dabei entstehe ein einzigartiges Flair, pure Lebensfreude werde sichtbar, fühlbar und hörbar, sagte Lemke, der selbst begeisterter Motorradfahrer ist. Auf dem Gelände eines Möbelhauses werde am Nachmittag das Fest „Biker Träume Buchholz“ gefeiert. Die Veranstaltung wird vom Verein „Mogo Hamburg - in der Nordkirche“ organisiert. Rund 240 ehrenamtliche Helfer sind mit von der Partie. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) will im Michel zudem ein Grußwort sprechen.

Staus und Verkehrsbehinderungen wahrscheinlich

Die Polizei sperrt rund um die Kirche ab 9 Uhr zahlreiche Straßen, der Gottesdienst beginnt um 12.30 Uhr. Ab 14.15 Uhr müssen Autofahrer an der Konvoistrecke über die Elbbrücken mit größeren Behinderungen rechnen. Staus dürfte auch die Sperrung der A1 zwischen der Norderelbbrücke und dem Kreuz Hamburg-Süd in Richtung Süden am Nachmittag verursachen. Der Konvoi fährt über die A255 und die A1 bis zur Abfahrt Dibbersen.

Im vergangenen Jahr starben laut Verkehrsunfallstatistik 5 Biker auf Hamburgs Straßen, 2 weniger als im Vorjahr. In Niedersachsen kamen 76 Motorradfahrer ums Leben, 14 mehr als 2016. In Schleswig-Holstein erhöhte sich die Zahl der tödlich verunglückten Biker von 17 auf 18.

Die „Mogo“-Veranstalter wollen Respekt und Rücksichtnahme im Straßenverkehr fördern. Sie zitieren den Initiator des erste „Mogos“ von 1984, Polizeipastor Reinhold Hintze, mit den Worten: „Der Tank unserer Seele muss gefüllt werden, damit wir auf der Straße unseres Lebens nicht liegen bleiben.“

Von RND/dpa