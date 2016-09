Goslar. Zuvor hatte die Frau in einer Kurve die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und war nach rechts von der Landstraße abgekommen. Sie fuhr zurück auf die Straße, geriet in den Gegenverkehr und wurde seitlich von dem Lastwagen erfasst. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Sein Laster querte nach dem Zusammenprall die gesamte Fahrbahn und kam erst im Morast neben der Straße zum Stehen. Die Straße war sechs Stunden lang gesperrt. Zur Bergung des Lastwagens muss sie am Donnerstagvormittag erneut gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Gutachter sollen die Unfallursache ermitteln.

lni