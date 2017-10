Mutter gesucht: Wem gehört das Findelkind?

Die Polizei im Emsland sucht weiter nach der Mutter des am Montagmorgen in Wesuwe ausgesetzten Findelkindes. Insbesondere versprechen sich die Ermittler Hinweise von Bildern der Decke, in die das kleine Mädchen gehüllt war. Das erst wenige Stunden alte Kind war am Montagmorgen vor einem Pfarrheim in Wesuwe gefunden worden.