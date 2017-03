Hannover. In dem aufgebrochenen Tresor der Schule im Heidekreis befanden sich unter anderem die ursprünglichen Aufgabenstellungen für die schriftliche Prüfung in Politik/Wirtschaft. Die Aufgaben sind nach Angaben des Ministeriums nicht entwendet worden. Da ein Missbrauch aber nicht ausgeschlossen werden könne, habe man lieber neue Aufgaben an die Schulen gegeben.

Behauptungen, wonach das Politikabitur nach dem Vorfall vom Land abgebrochen worden sei, entsprächen nicht den Tatsachen. "Das sind Fake-News", sagte ein Ministeriumssprecher. "Tatsache ist: Die Prüfungen finden derzeit planmäßig statt." An einigen Orten sollen die Politik-Prüfungen aber verspätet begonnen haben.

Am vergangenen Mittwoch hat das diesjährige Abitur begonnen. In dieser Woche wird an jedem Tag eine andere Klausur geschrieben. Am Dienstag ist Griechisch oder Spanisch, am Mittwoch Physik dran. Im vergangenen Jahr hatte es massive Probleme mit dem Mathematik-Abitur gegeben, die Bewertung musste anschließend angehoben werden, weil einige Aufgabenteile als zu schwer angesehen wurden.