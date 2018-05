Osnabrück

Der Gesundheitszustand des in Osnabrück von einem Hund angegriffenen Babys ist nach letzten Erkenntnissen der Polizei stabil. Man suche weiter nach dem Halter, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. „Wir führen Befragungen durch“, sagte sie. Der erst wenige Tage alten Säugling war Dienstagabend in Osnabrück gebissen und lebensgefährlich verletzt worden.

Das Baby soll am Dienstagabend auf einer Decke auf einer Wiese gelegen haben, seine Eltern hatten zwei Hunde dabei. Ein fremder Hund soll dazu gekommen sein und den kleinen Jungen angegriffen haben. Anschließend sei das Tier nach Angaben der Eltern weggelaufen. Wem der fremde Hund gehörte, konnten sie nicht sehen. Das als „mittelgroß“ beschriebene Tier soll zunächst mit den beiden anderen gespielt und dann das Baby attackiert haben. Der Säugling kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von dpa