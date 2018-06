Hannover

Die Niedersachsen sollen einen zusätzlichen Feiertag bekommen. Darin sind sich die führenden Parteien im Land weitgehend einig. Nur welcher soll es werden? Darüber wird seit Monaten schon diskutiert. An diesem Dienstag stimmen die 137 Abgeordneten des Landtags in Hannover nun darüber ab, an welchem Tag die Niedersachsen künftig zusätzlich arbeitsfrei haben werden. Die SPD hat sich ziemlich schnell schon im vergangenen Jahr auf den Reformationstag am 31. Oktober festgelegt. Das wird von der CDU-Führung mitgetragen, ein entsprechender Gesetzentwurf der rot-schwarzen Landesregierung liegt zur Abstimmung im Landtag bereit. Es gibt aber auch Christdemokraten in der Fraktion, die für den Buß- und Bettag im November sind. Ein Änderungsantrag der Grünen fordert gleich zwei neue Feiertage: den Internationalen Frauentag am 8. März und den Europatag am 9. Mai.

Hamburg und Schleswig-Holstein haben schon Reformationstag

Schaut man sich in Norddeutschland um, würde der Reformationstag gut ins Bild passen. Denn Hamburg und Schleswig-Holstein hatten sich bereits im Februar für den 31. Oktober entschieden. Die Bremer Bürgerschaft stimmte in erster Lesung ebenfalls dafür. Das kleinste Bundesland will aber mit der endgültigen Abstimmung zunächst abwarten, wie sich der niedersächsische Nachbar entscheidet. In Ostdeutschland außer Berlin ist der 31. Oktober bereits seit langer Zeit ein Feiertag.

Im Süden deutlich mehr Feiertage

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits im vergangenen September vorgeschlagen, den Reformationstag zum gesetzlichen Feiertag zu machen, um damit die Ungerechtigkeit bei der Anzahl der Feiertage im Vergleich zu den süddeutschen Bundesländern abzumildern. Die Nordländer haben bislang neun gesetzliche Feiertage, Baden-Württemberg und Saarland zwölf und Bayern sogar 13.

Große Fronten in der Debatte

Die Reaktionen auf die frühe Festlegung der Landesregierung auf den Reformationstag sind in Niedersachsen heftig ausgefallen. Während die evangelische Kirche den Vorschlag des Ministerpräsidenten – wenig überraschend – begrüßte, übten die jüdischen Gemeinden, aber auch die katholische Kirche, die Humanisten und Wirtschaftsverbände scharfe Kritik. Die jüdischen Gemeinden verwiesen auf judenfeindliche Äußerungen des Reformators Martin Luther und die Katholiken fühlen sich an die Kirchenspaltung im 16. Jahrhundert erinnert. Für die Humanisten spiegelt ein weiterer christlicher Feiertag nicht die große Vielfalt aller Niedersachsen wieder. Sie plädieren für den Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Unternehmerverbände und die FDP lehnten einen zusätzlichen Feiertag grundsätzlich ab, weil sie hohe Kosten für die Wirtschaft befürchten.

Kein Fraktionszwang bei Abstimmung

Bei der Abstimmung am Dienstag brauchen Weil und seine rot-schwarze Koalition mindestens 69 Stimmen für die einfache Mehrheit. Die CDU ließ bereits verlauten, in ihrer 50-köpfigen Fraktion zeichne sich eine deutliche Mehrheit für den 31. Oktober ab. Allerdings wollen 13 CDU-Abgeordnete für den Buß- und Bettag stimmen. Die AfD will den Reformationstag mittragen. Aus der SPD mit 55 Sitzen wurden zuletzt auch Zweifel am Reformationstag laut - so sprach sich Landtagspräsidentin Gabriele Andretta öffentlich für den Internationalen Frauentag am 8. März aus. CDU und SPD haben angekündigt, bei der Abstimmung den Fraktionszwang aufzuheben.

Von RND/dpa