Die Zahl der Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten hat in Niedersachsen deutlich zugenommen. Das zeigen neueste Zahlen des Landespolizeipräsidiums. In Berlin brachte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gestern einen Gesetzentwurf in den Bundestag ein, der vorsieht, solche Attacken künftig mit bis bis zu fünf Jahren Haft zu ahnden.