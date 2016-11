Holle. Ein 39-Jähriger war am Freitagnachmittag im dichten Verkehr in Richtung Kassel auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren und schob dieses auf ein drittes Fahrzeug. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Es bildete sich ein Stau, an dessen Ende fast zeitgleich mehrere Autos zusammenstießen. Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, einer davon schwer.

dpa