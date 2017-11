Niedersachse stirbt bei Unfall auf der A2

Schackensleben. Ein 40 Jahre alter Mann aus Niedersachsen ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Der 40-Jährige habe am Montagabend bei Schackensleben (Kreis Börde) beim Spurwechsel einen Transporter versehentlich gerammt und die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Er prallte anschließend gegen den Anhänger eines Lastwagens und kollidierte mit einem weiteren Laster. Dabei erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Noch in der Nacht erlag er diesen in einem Krankenhaus.

Der 23 Jahre alte Transporterfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Die A2 in Richtung Berlin musste vorübergehend gesperrt werden.

Von dpa