Hannover

Auch in der Hauptreisezeit in den Sommerferien müssen Autofahrer sich auf den Autobahnen im Norden auf Baustellen gefasst machen. Betroffen sind auch die Hauptrouten der Urlauber Richtung Küste sowie in den Süden, wie die Straßenbaubehörden mitteilen. Einerseits geht es um unaufschiebbare Instandsetzungsarbeiten, andererseits wird die A7 in Niedersachsen praktisch durchgehend sechsstreifig ausgebaut, was für die Zukunft ein flotteres Durchkommen verspricht. Um bei der Fahrt in den Urlaub nicht in die Staufalle zu geraten rät der ADAC, früh am Morgen oder in den späten Abendstunden zu fahren, wenn wenig los ist.

A1: Zwischen Osnabrück und Bremen drohen bei Groß Ippener Staus.

A2: Zwischen Braunschweig und Hannover gibt es von Hämelerwald bis zum Kreuz Ost eine Baustelle, die für Staugefahr sorgt.

A7: Zwischen Hannover und Hamburg gibt es in beide Fahrtrichtungen mehrere Baustellen, die auch im Sommer erhebliches Staupotenzial haben.

Staugefahr auch in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es vor allem zwei große Baustellen: An der A7 wird zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg von Anfang August an die Fahrbahn Richtung Norden auf 8,4 Kilometer erneuert. Auf der A21 wird bereits seit Anfang Juni zwischen Wankendorf und der Anschlussstelle Trappenkamp gebaut - auf zehn Kilometern steht noch bis Ende November nur je ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung.

Von RND/dpa/sbü