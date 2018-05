Hannover

Tödlicher Badeunfall am Sonntagnachmittag in Stuhr: Der 16-Jährige wollte mit Freunden im Steller See gegen 17 Uhr zu einer 60 Meter entfernten Badeinsel schwimmen. Bei rund 30 Grad und Sonnenschein drehte er allerdings nach halber Strecke um, dabei muss er untergegangen sein. Die Freunde schwammen weiter und vermissten ihn gegen 19 Uhr nach der Rückkehr ans Ufer. Eine groß angelegte Rettungsaktion brachte keinen Erfolg: Erst am Abend konnten Taucher die Leiche des Jugendlichen bergen.

Es war nicht der erste tödliche Badeunfall des Wochenendes in Niedersachsen: Am Sonnabend war ein 50-jähriger Mann in Lorup im Kreis Emsland in einem See ertrunken. Ein 32-Jähriger hatte noch vergeblich versucht, den Ertrinkenden zu retten.

Außerdem wurde am Sonntagmorgen am Salzgittersee die Leiche eines im Wasser treibenden Mannes geborgen. Die Polizei geht davon aus, dass der 20-Jährige vermutlich ertrunken ist. Nach der Obduktion gebe es keinerlei Hinweise auf eine Gewalteinwirkung oder ein Fremdverschulden.

Von sbü/kb