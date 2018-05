Hannover

Die Zahl der Schulschwänzer geht einer Umfrage des Politikjournals „Rundblick“ zufolge in einigen Städten deutlich nach oben. So habe es im vergangenen Jahr besonders viele Anzeigen in Delmenhorst gegeben. Ihre Zahl stieg um fast 50 Prozent auf 697 - etwa die Hälfte davon seien notorische Schwänzer, die mehr als zehn Tage unentschuldigt in der Schule fehlen. In Hildesheim habe es 20 Prozent mehr Anzeigen gegeben und in Wilhelmshaven rund 15 Prozent.

Oldenburg und Hildesheim setzen dem Bericht zufolge auf sozialpädagogische Konzepte statt auf Repression. Auch die Stadt Hannover favorisiere intensive Gespräche mit der Schule und den Eltern. Delmenhorst wolle dagegen auch mit höheren Bußgeldern abschrecken. Seit dem vergangenen August seien 200 Euro ab dem ersten Verstoß fällig statt der 50 Euro zuvor.

Von dpa