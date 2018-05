Die Temperaturen steigen und viele Menschen kühlen sich in örtlichen Seen ab. Doch das Schwimmen in freien Gewässern kann große Gefahren mit sich bringen. Mit diesen 10 Tipps können Sie den Tag am See möglichst ungefährlich genießen. Wenn Sie sicher gehen wollen, können Sie sich auch an einen bewachten Baggersee gehen. (Quelle: DLRG)