Niedersachsen will den Bund dazu drängen, mehr gegen schwere Auffahrunfälle auf Autobahnen zu tun. So sollen alle Lkw verpflichtend mit automatischen und nicht abschaltbaren Abstandshaltern und Notbremssystemen ausgestattet werden. Die Landesregierung arbeitet derzeit an einer Bundesratsinitiative.