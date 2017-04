Angesichts des stetig wachsenden Güterverkehrs will Niedersachsen hunderte neue Lkw-Stellplätze an Autobahnen bauen. Damit soll die Parkplatznot von Lastwagenfahrern verringert werden, teilte das Verkehrsministerium in Hannover mit. Aktuell gibt es in Niedersachsen rund 10 400 Lkw-Parkplätze an den Autobahnen.