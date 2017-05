Niedersachsens Badeseen sind ausgezeichnet

Hannover. Das Landesgesundheitsamt hat gute Neuigkeiten zu Beginn der Badesaison in Niedersachsen: "Alle können bedenkenlos in die als Badegewässer überwachten Seen und Flüsse des Landes springen", sagte Biologin Katrin Luden. Sie ist beim Landesgesundheitsamt für Badewasser und Trinkwasser zuständig. Überall werden mindestens einmal pro Monat Proben genommen und auf die hygienische Qualität überprüft.

Die Badestellen können mit vier Prädikaten bewertet werden: ausgezeichnet, gut, ausreichend und mangelhaft. Im Moment hat die große Mehrheit das Prädikat ausgezeichnet, 21 werden mit gut bewertet, 3 mit ausreichend. Das sind die Nordseestrände Dornumersiel und Upleward sowie der Weserstrand Kleinensiel. An keiner Stelle ist das Baden verboten.

dpa