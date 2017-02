Missionen in Mali und Südsudan

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will in Zukunft bis zu 180 Polizeibeamte als Ausbilder ins Ausland schicken. Die Einsätze in Krisengebieten sind trotz der Gefahren begehrt, die Wartelisten bei der Polizei für die Auslandseinsätze sind lang.