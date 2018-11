Was haben der Gorki Park in Moskau, der Champs-Élysées in Paris und das Wembley Stadium in London gemein? Sie werden von Bäumen aus Bad Zwischenahn verschönert. Das Ammerland rund um das Zwischenahner Meer ist das größte Baumschulengebiet in Deutschland, rund 300 Produktionsbetriebe sind hier ansässig. Die Geschicke eines der renommiertesten Unternehmen mit 700 Hektar Anbaufläche und 350 Mitarbeitern leitet Jan-Dieter Bruns in vierter Generation. Der 66-Jährige ist einer der beiden Preisträger des Niedersächsischen Staatspreises.

Bruns verkörpere geradezu idealtypisch den „grünen“ Familienunternehmer des agrarisch geprägten Flächenlandes, begründete die Jury ihre Wahl. Unter seiner Führung habe sich die von seinem Urgroßvater 1876 gegründete Gärtnerei zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. Tatsächlich ist die Liste der Länder lang, in die Bruns exportiert. Sogar bis Shanghai wurden in klimatisierten Containern Bäume verschifft - für das dortige Disneyland. „Die Pflanzen mussten ein Jahr bei uns in Quarantäne bleiben, nach der Überfahrt kamen sie in China eine Vegetationsperiode in Quarantäne“, erzählt Bruns. Insgesamt 40 Prozent seiner Pflanzen gehen in den Export.

„Bruns Pflanzen“ heißt die Firma von Jan-Dieter Bruns - der Name ist klassisches Understatement. Das Unternehmen ist auf den Versand großer Bäume spezialisiert, sie werden oft einzeln per Lkw-Sondertransport zu den Kunden gebracht. „Wir können bis zu 15 Meter hohe Bäume liefern“, sagt Bruns. Manche sind 40 oder gar 50 Jahre alt, wenn sie verkauft werden. Vorgehalten werden über 4000 Pflanzen in je zehn Größen. Alle vier Jahre müssen sie umgepflanzt werden, damit kleine Saugwurzeln um den Stamm bleiben. „Sie werden von einer Klasse in die nächste verschult“, erklärt Bruns. Seine Karriere begann Bruns traditionell mit einer Gärtnerlehre, anschließend studierte er in Osnabrück und Frankreich. Er arbeitete in Baumschulen und Gartencentern in England, Skandinavien und den USA.