Nina Hoss kommt als Filmfest-Stargast nach Braunschweig

Braunschweig. Das Fest sollte am Dienstagabend mit dem Filmkonzert „Matrix Live“ eröffnet werden. „Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir den Komponisten Don Davis als Dirigent des Staatsorchesters gewinnen konnten“, sagte der Sprecher des Festivals, Frank Terhorst. Ein weiterer prominenter Gast ist Jan A. P. Kaczmarek, der 2005 den Oscar für seine Filmmusik zu „Wenn Träume fliegen lernen“ erhielt.

Insgesamt werden bis Sonntag 274 Produktionen aus 42 Ländern gezeigt. Darunter sind 21 Deutschlandpremieren und eine Weltpremiere. Die Veranstalter erwarten bei der 31. Ausgabe ihres Festivals rund 25 000 Besucher. In Sonderreihen sind zum Beispiel Neo-Western zu sehen. „Sie spielen mit Westernkonventionen und stammen vor allem aus Osteuropa und Asien“, sagte Terhorst. In einer anderen Filmreihe präsentiert Regisseur Rosa von Praunheim seinen neuen Film „Überleben in Neukölln“.

Am Samstag wird neben der „Europa“ auch der mit 10 000 Euro dotierte Publikumspreis „Der Heinrich“ für Debüt- und Zweitfilme vergeben. „Europa“-Preisträgerin Nina Hoss gibt bereits am Nachmittag in einem Publikumsgespräch Auskunft über ihre Arbeit für „Die weiße Massai“, ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Christian Petzold sowie Dreharbeiten in Hollywood für die Serie „Homeland“.

Von dpa