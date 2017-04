Aurich. Die Päckchen haben ungefähr die Größe eines Ziegelsteins und sind zumeist in schwarzer Folie eingewickelt. Die ersten wurden vor einer Woche am Strand von Borkum gefunden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Aurich am Mittwoch mitteilten, wurden nun auch Päckchen auf Baltrum und Norderney angespült. Finder sollten sie "unbedingt" bei der Polizei abgeben, hieß es in einer Warnung an Insulaner und Urlauber. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Inhalt zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen kann. Um was es sich für einen Stoff handelt, teilten die Ermittler auch auf Nachfrage noch nicht mit. Ebenso unklar ist die Herkunft. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Tagen weitere Päckchen auf den Ostfriesischen Inseln angespült werden", teilten die Ermittler weiter mit.

Die schwarzen Päckchen sind nicht das erste kuriose Strandgut, dass in diesem Jahr an der Nordseeküste angespült wird. Auf der Insel Langeoog waren im Januar tausende Überraschungseier und Lego-Steine angespült worden.

frs/dpa