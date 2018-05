Nordhorn

Nachbarn haben am Dienstag eine junge Frau und ihre zwei Kleinkinder aus einer brennenden Obergeschoss-Wohnung eines Zweifamilienhauses in Nordhorn gerettet. Gegen 12.20 Uhr brach in der Küche ein Feuer aus. Ein Nachbarpaar bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr.

Zur Galerie Küchenbrand in Nordhorn: In der Wohnung einer jungen Frau und ihren zwei Kleinkindern ist ein Feuer ausgebrochen.

Weil die junge Mutter und ihre Kinder die verschlossene Wohnung nicht verlassen konnten, brachen die Nachbarn die massive Holztür auf und retteten die Familie. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Brandursache war vermutlich ein vergessener Kochtopf auf dem Herd. Die Feuerwehr Nordhorn betonte, dass es wichtig gewesen war, dass die Nachbarn schnell reagiert und die Nachbarn gerettet hatten.

Von red.