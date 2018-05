Echte

Die Autobahn 7 ist nach der Vollsperrung in Richtung Hannover wieder frei. Beide Fahrtrichtungen seien nach dem schweren Unfall im Landkreis Northeim wieder uneingeschränkt befahrbar, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Am Dienstagmorgen gab es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hannover einen Lkw-Unfall. Am Dienstagnachmittag ging die Polizei noch davon aus, dass die Strecke bis Mittwochnachmittag gesperrt bleibt. Die Fahrbahn in Richtung Kassel war bereits am Dienstagnachmittag wieder frei.

Ein mit Baumaschinen beladener Sattelzug war in einer Baustelle zuerst gegen die Außen- und dann gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Bei dem Unfall wurde der 51 Jahre alte Fahrer schwer verletzt. Aus dem aufgerissenen Tank floss Diesel auf die Straße. Der Kraftstoff geriet in Brand, der Sattelzug wurde durch das Feuer zerstört. Die Fahrbahn wurde so schwer beschädigt, dass sie abgetragen und erneuert werden musste. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Von dpa