Wollte Dieb mit gestohlenem Feuerwehrauto ins Bordell?

Braunschweig. Mit einem in Goslar gestohlenen knallroten Feuerwehrfahrzeug ist ein 19-Jähriger nach Braunschweig gefahren, möglicherweise um dort ein Bordell aufzusuchen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, steht der Mann im Verdacht, den Mannschaftstransportwagen in der Nacht zum Sonntag aus der Feuerwehrwache im Goslarer Ortsteil Oker gestohlen zu haben.

In derselben Nacht wurde der polizeibekannte 19-Jährige im Braunschweiger Rotlichtviertel kontrolliert, wo er zu Fuß unterwegs war. Dabei stellten die Beamten bei dem Braunschweiger den Schlüssel eines Feuerwehrautos sicher, noch ohne zu wissen, zu welchem Fahrzeug dieser gehört.

Als die Polizei am Montag über soziale Netzwerke eine Fahndung nach dem gestohlenen Feuerwehrtransporter startete, sei der Hinweis auf den in der Nähe des Braunschweiger Rotlichtviertels abgestellten Wagen gekommen, sagte der Sprecher. Schnell habe sich herausgestellt, dass der sichergestellte Schlüssel zu dem Transporter passt. Damit sei der Diebstahl aufgeklärt gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

Von dpa