Oster-Reisewelle rollt Richtung Harz und Küste

Norderney/Goslar. Bei durchwachsenen Wetterprognosen mit Regen und kühlen Temperaturen ist die erste große Reisewelle in Norddeutschland zu den Osterfeiertagen angelaufen. An der niedersächsischen Nordseeküste sind zusätzliche Fähren vom Festland zu den Inseln eingeplant, Urlauber können dem frischen Wind in insgesamt 15 000 Strandkörben trotzen.

Viele Quartiere und Ferienwohnungen sind nach Angaben von Kurverwaltungen und Tourismusbetrieben gut gebucht. Familien mit mehreren Kindern sollten besser nicht ohne gebuchte Unterkünfte losfahren, riet Katja Benke von der Tourismusgesellschaft "Die Nordsee". Auf Borkum, Norderney und Wangerooge könnte es bei Ferienwohnungen mit mehreren Schlafzimmern knapp werden. Bei der Zahl der Tagesgäste werden Prognosen schwierig: Kurzurlauber aus Niedersachsen und Bremen entscheiden sich meistens spontan, je nach Wetterlage.

Bereits vor Wochen zeichnete sich auch im Harz eine gute Buchungslage ab. Ob bei den angekündigten Regenschauern einige Osterfeuer ins Wasser fallen, war noch nicht absehbar. Spontanurlauber sollten sich vom schlechten Wetter jedoch nicht abhalten lassen, riet Christin Faust vom Tourismusverband HTV: "So oder so lässt sich hier viel unternehmen."

