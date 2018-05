Papenburg

Eine Frau ist am Sonntag bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Papenburg (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Abend aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, sagte Stadtbrandmeister Josef Pieper. „Dann wurde uns vor Ort mitgeteilt, dass sich noch eine Frau in dem Haus aufhalten könnte. Wir haben diese dann im oberen Bereich des Hauses tot aufgefunden.“ Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von lni