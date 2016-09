Petry-Auftritt wird wegen Vandalismus abgesagt

Celle/Bergen. Darüber hatte zuvor die "Cellesche Zeitung" berichtet. Die unbekannte Substanz werde untersucht, das Stadthaus bleibe daher vorsichtshalber für drei oder vier Tage geschlossen, um Gesundheitsrisiken auszuschließen, sagte der Sprecher. Wegen eines möglichen Zusammenhangs mit dem Auftritt der AfD-Politikerin übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen.

Der oder die Täter waren den Angaben zufolge nicht direkt in das Stadthaus eingedrungen, sondern hatten die Substanz durch eingeschlagene Scheiben in einen Saal gesprüht. Auch in der Landeshauptstadt Hannover ist zum Ende des Kommunalwahlkampfes eine AfD-Veranstaltung mit Petry geplant. Die Veranstaltung am Sonnabend werde polizeilich normal abgearbeitet, sagte eine Polizeisprecherin.

