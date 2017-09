Polizei beschlagnahmt 14 Kilogramm Marihuana

Wilhelmshaven. Bei einem der größten Drogenfunde in Wilhelmshaven hat die Polizei 14 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt und 15 Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 26 und 38 Jahren kamen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Drogenfahnder hatten schon längere Zeit gegen die Verdächtigen ermittelt. Am Mittwoch wurden 14 Gebäude in Wilhelmshaven sowie ein Objekt im Raum Cloppenburg durchsucht. Dabei stellten die Beamten neben dem Rauschgift auch Schreckschusswaffen, Schlagstöcke, Messer, eine Machete und Elektroschocker sicher.

dpa