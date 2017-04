Knesebeck. "Es ist immer möglich, dass Leute sich nicht trauen etwas zu sagen, weil sie befürchten, dadurch Nachteile zu haben", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Hier fanden Müllsammler am Sonnabendmittag die Leiche eines Säuglings auf einem Komposthaufen. Zur Bildergalerie

Die Hinweis-Plattform wurde am Montag freigeschaltet, bisher sei sie eher bei Korruptionsfällen eingesetzt worden und nicht bei einem Leichenfund, sagte der Polizeisprecher. Das tote Baby war am 4. März bei einer Müllsammelaktion gefunden worden. Die Umstände des Todes des kleinen Jungen sind bisher unklar. In den kommenden Tagen sollen die Ergebnisse einer Gewebeanalyse feststehen.

lni