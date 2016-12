Hildesheim . Eine mutmaßliche Einbrecherbande ist in Hildesheim aufgeflogen. Die Bande soll einen Gesamtschaden von rund 150 000 Euro angerichtet haben. Drei mutmaßliche Täter im Alter von 22, 40 und 46 Jahren seien in Hildesheim festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim seien am Montagabend mehrere Wohnungen und eine Garage in Hildesheim, Groß Schwülper und Braunschweig durchsucht worden.

Ein Ermittlungsrichter erließ gegen alle drei Beschuldigten Haftbefehle. Seit September 2016 ermittelt die Polizei den Angaben zufolge gegen eine Gruppe von Männern, die im Verdacht steht, in Hildesheim und Umgebung schwere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Den Beschuldigten werden bislang zwölf Diebstähle vorgeworfen. Die Bande soll seit mindestens Januar 2016 aktiv sein. Gestohlen worden seien beispielsweise ein Transporter, Luftdruckgewehre, Hochdruckreiniger, Werkzeuge, Fahrräder, Kraftstoff und ein Motorrad. Die Polizei geht davon aus, dass die Verdächtigen für weitere Taten verantwortlich sind.

dpa