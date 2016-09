Cuxhaven. Bei einem Banküberfall in Cuxhaven hat ein Räuber Beute in bisher unbekannter Höhe gemacht. Der Mann bedrohte die Angestellten der Filiale am Donnerstagnachmittag mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe von Bargeld. Danach flüchtet er. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschraubern nach dem Mann, zunächst ohne Erfolg.

lni