Mehrere Päckchen mit einer chemischen Substanz sind an den Stränden der ostfriesischen Insel Borkum angetrieben worden. Die Polizei gab am Mittwoch vorsorglich eine Warnung für Insulaner und Urlauber heraus. Der Inhalt der Päckchen könnte zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen, sagte ein Polizeisprecher in Leer.