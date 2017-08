Es sollte ein großes Dankeschön werden für Polizisten, die Anfang Juli beim G-20-Gipfel in Hamburg vor Ort waren und dabei auch körperlich an die Grenzen gingen. 2000 Beamte waren knapp eine Woche nach dem Einsatz in die Elbphilharmonie eingeladen - doch am Ende kamen nur Polizisten aus Hamburg in den Genuss.