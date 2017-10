Ein ausgebüxtes Pony hat in Seesen eine Karambolage mit drei Lastwagen verursacht. Ein Laster fuhr dem Pferd am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 243 in die Seite. Danach stieß ein weiterer Lastwagen frontal mit dem Tier zusammen und tötete es. Ein dritter Laster fuhr schließlich auf das verunglückte Fahrzeug auf.