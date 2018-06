Hannover

Für die Präsidenten- und Parlamentswahl am 24. Juni in der Türkei können in Norddeutschland lebende Türken von diesem Donnerstag an ihre Stimme wieder auf dem Messegelände in Hannover abgeben. Im Einzugsbereichs des Generalkonsulats Hannover seien 108 000 Wahlberechtigte registriert, teilte ein Konsulatsmitarbeiter mit. Als Wahllokal dient die Messehalle 21, im Falle einer Stichwahl später die Halle 2. Zuletzt waren die Deutsch-Türken im Frühjahr vergangenen Jahres auf dem Messegelände zur Abstimmung über die umstrittene Verfassungsreform in der Türkei aufgerufen. Nach Angaben des Generalkonsulats gaben damals 43 000 Türken ihre Stimme in Hannover ab.

Die meisten Wahllokale befinden sich in Deutschland

Außerhalb der Türkei sind 3,05 Millionen Wähler registriert. Die größte Gruppe davon lebt in Deutschland, wo 1,44 Millionen Türken wahlberechtigt sind. Deshalb gibt es hier auch die meisten Wahllokale im Ausland. Möglich ist die Stimmabgabe in Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Münster, Nürnberg und Stuttgart. Gewählt werden kann bis zum 19. Juni, die Wahllokale haben jeweils von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Sollte es zu einer Stichwahl um das Präsidentenamt am 8. Juli kommen, wird in Deutschland noch einmal vom 30. Juni bis zum 4. Juli gewählt.

Von RND/dpa