Prostituierte in Lovemobil gefesselt und misshandelt

Gifhorn. In dem Wohnwagen hatte die 27-Jährige ihre Dienste angeboten. Dem Überfall am Sonnabend war ein Streit vorausgegangen. Der Täter durchwühlte das Fahrzeug nach Wertgegenständen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dem Opfer gelang die Flucht, die 27-Jährige stoppte andere Autofahrer. Der Täter flüchtete mit einem transporterähnlichen Fahrzeug in Richtung Wolfsburg. Die Frau kam ins Krankenhaus, die Polizei sucht nun Zeugen.

dpa