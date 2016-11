Prostituierte in Wolfsburg getötet

Wolfsburg. In Wolfsburg ist eine Frau offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie wurde nach Polizeiangaben am Freitagnachmittag schwer verletzt in einer Wohnung in der Bahnhofstraße im Stadtteil Vorsfelde gefunden. Sofort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt hätten nicht verhindern können, dass die Frau wenig später starb. Nähere Angaben zu ihrer Identität und ihrem Alter machten die Sicherheitskräfte nicht. Möglicherweise handele es sich um eine Prostituierte, hieß es in einer Mitteilung. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Eine mehrköpfige Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Alarmiert wurde die Polizei nach Medieninformationen von einer Person, die das Etablissement, in dem die Frau aufgefunden wurde, telefonisch nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. Gegen 15.15 Uhr entdeckten Polizisten das Opfer. Durch ein Fenster des kleinen, rosafarbenen Pavillons, in dem Frauen schon seit Jahren Freier empfangen, war ein offenbar lebloser Körper zu sehen. Sofort wurde ein Notarzt alarmiert. Die Polizei sperrte die Straße am Bahnhof ab, mehrere Streifenwagen rückten aus und die Spurensicherung suchte nach Hinweisen. Woran die Frau starb, soll jetzt eine Obduktion klären.

Es ist das zweite Gewaltverbrechen an einer Prostituierten in Niedersachsen binnen weniger Tage. Vor einer Woche war eine 40-Jährige in ihrem sogenannten "Love-Mobil" an der Bundesstraße 494 zwischen Hildesheim und Peine tot aufgefunden worden.

dpa/WAZ/frs