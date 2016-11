Verden . In den Jahren 2014 und 2015 habe die Rechtsextremistin für die Zeitschrift "Stimme des Reiches" Beiträge verfasst und redigiert, in denen der Holocaust in Abrede gestellt werde. Darin bestreite die Angeklagte unter anderem, dass das Konzentrationslager Auschwitz ein Vernichtungslager gewesen sei, hieß es in der Anklage. Laut Haverbeck habe es dort keinen Holocaust gegeben.

Dem auf nur einen Tag terminierten Prozess liegen zwei Anklagen zugrunde. Im Falle eines Schuldspruchs könnte das Schöffengericht maximal eine Haftstrafe von vier Jahren aussprechen. Einen Antrag der Verteidigung auf Einstellung des Verfahrens lehnte das Gericht ab.

Das Amtsgericht Detmold hatte Haverbeck im September wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Auch Gerichte in Hamburg und Bad Oeynhausen hatten die Seniorin 2015 beziehungsweise 2016 zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. In beiden Fällen legte Haverbeck Rechtsmittel ein.

