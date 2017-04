Im Jahr 2015 starb ein Mann bei der Flucht aus dem Gericht. Seine Familie gab sich darauf vor dem Krankenhaus eine große Schlägerei mit der Polizei, bei der viele Beamte verletzt behandelt werden mussten. Der Fall machte Schlagzeilen. Am Montag hat der Prozess gegen fünf Familienmitglieder am Landesgericht in Hannover begonnen.