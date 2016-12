Hannover. Die Produktionsfirma fühl sich missverstanden. Es tue ihr leid, dass der Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn nun wohl Ärger bekommt. Denn in den Räumen der Inspektion sind die wesentlichen Szenen des Youtube-Videos gedreht worden: Die beiden Rapper entkommen ihrer Festnahme, stehlen Polizeiuniformen und erhalten von einem offensichtlich sehr kurzsichtigen Polizeibeamten sogar noch Schlüssel für einen Streifenwagen zugeteilt. Mit dem Auto brausen die beiden dann durch Wolfsburg.

„Das war nicht unsere Intention, irgendjemanden zu verunglimpfen“, beteuert André Peschke von RZ-Recordingz in Göttingen. Der Dreh sei auch nicht heimlich geschehen, sondern mit Genehmigung der Polizei in Gifhorn. „Wir haben uns gefreut, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben.“

Dass die beiden Rapper in dem Video echt wirkende Polizeiuniformen mit niedersächsischen Abzeichen tragen, geht auf die am Dreh beteiligte Firma Leon Actionteam zurück. Leon liefert auch für Tatort- und Kino-Produktionen echt wirkendes Polizei-Equipment. Die Firma legte Wert auf ein stimmiges Erscheinungsbild und verpasste daher auch dem mitgebrachten Streifenwagen ein hannoversches Kennzeichen: H-ZD 273.

Das hatte bei der Zentralen Polizeidirektion in Hannover für Erstaunen gesorgt, denn in deren Fuhrpark gibt es einen Audi mit diesem Kennzeichen. Leon-Geschäftsführer Frank Guhn kann das Rätsel lösen, zumindest teilweise: Er habe die Firma im März übernommen inklusive sämtlichem Equipments, sagte er der HAZ. Als es zum Dreh in Niedersachsen ging, habe er „aus einer Kiste mit Spielzeugkennzeichen“ einfach ein H-Nummernschild gezogen. Dass es das Kennzeichen auch im echten Leben gibt, habe er schlicht nicht gewusst.