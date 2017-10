Rathaus in Verden bleibt nach Amokfahrt zu

Verden. "Wir hoffen sehr, dass die Arbeiten bis Sommer 2018 abgeschlossen werden können“, sagte Schreiber auf Anfrage. Die Kosten für den Wiederaufbau belaufen sich auf 4,2 Millionen Euro, davon übernimmt die Versicherung 1,8 Millionen Euro.

Ein 47-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen mit seinem Auto ins Verdener Rathaus gefahren. Dabei entzündete sich ein Feuer und griff auf das Erdgeschoss des Gebäudes über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem Angriff gegen die Behörde aus. Zur Bildergalerie

Am Sonntag, den 9. April, hatte ein damals 47 Jahre alter Mann sein Auto ins Glasfoyer des neuen Rathauses der niedersächsischen Kleinstadt gesteuert und den Wagen dann mit Benzin angezündet. Im Auto befand sich auch eine Propangasflasche, die aber nicht explodierte. Der Mann wollte das Rathaus laut Staatsanwaltschaft aus Protest gegen eine Baugenehmigung in die Luft sprengen. Er befindet nach einer Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Eine Anklage gibt es noch nicht, da die Ermittlungen wegen Brandstiftung und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion noch laufen.

Seit der Attacke auf das neue - allerdings auch schon etwa 30 Jahre alte - Rathaus der 27 000-Einwohnerstadt ist das Gebäude stillgelegt. Alle Innenwände mussten entfernt werden. Das direkt gegenüberliegende rund 300 Jahre alte historische Rathaus wurde bei der Amokfahrt nicht beschädigt. Über 50 Mitarbeiter sind seit Monaten in Büros an mehreren Standorte in der Stadt verteilt. Auch im alten Rathaus rückten Mitarbeiter zusammen, um Kollegen vorübergehend „Asyl“ zu gewähren.

dpa