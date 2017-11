Razzia gegen Drogenhändler

Hannover. Bei den „umfangreichen Durchsuchungen“ am Dienstag seien auch Kokain und Marihuana sichergestellt worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen am Mittwoch in Hannover. Hintergrund der Durchsuchungen seien langfristige Ermittlungen gegen eine albanische Tätergruppe. Weitere Details will das Landeskriminalamt gegen Mittag bekanntgeben. Es habe auch eine Festnahme im Ausland gegeben. Zuvor hatte „Radio SAW“ über die Razzien berichtet.

Von lni