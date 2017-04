Rettungssanitäter von Patienten schwer verletzt

Bremerhaven. Er befinde sich seit Dienstagabend im Krankenhaus, sagte eine Sprecherin. Zum Alter des Verletzten wollte die Sprecherin keine Angaben machen.

Nach einem Notruf war der Rettungswagen am Dienstagabend zum Einsatzort gefahren. Dort sei ein Hilfe bedürftiger Mann von den Sanitätern versorgt und auf einer Trage in den Wagen gebracht worden, um ihn ins Krankenhaus zu fahren. Auf der Fahrt hat der Mann den Sanitäter ohne Vorwarnung geschubst und getreten. "Das ist eine furchtbare und nicht hinnehmbare Tat gegenüber einer helfenden Einsatzkraft", sagte Stadtrat Jörn Hoffmann laut Mitteilung.

Nach Angaben der Feuerwehr gab es in der Seestadt in den vergangenen Jahren mehrere solcher Übergriffe. Seitdem sind in den Rettungswagen Videokameras installiert. Gegen den 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter werde wegen Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei.

lni